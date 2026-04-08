Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (8) após protagonizar momentos de terror dentro da UBS 9, no bairro Santana, em Birigui. Alterado, ele invadiu a unidade à procura da ex-companheira, promoveu quebra-quebra, danificou patrimônio público e ainda fez ameaças de morte.
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a ocorrência começou após uma denúncia recebida pelo CAD, informando que um indivíduo agressivo estava dentro da unidade de saúde. A ex-companheira dele estava no local acompanhada do filho, um bebê de apenas 9 meses.
Ao chegar, o homem já apresentava comportamento violento. Ele arrancou a maçaneta da porta de entrada e causou danos na estrutura da unidade. Funcionários conseguiram contê-lo momentaneamente e esconderam a vítima em uma sala nos fundos, garantindo a segurança dela e da criança.
Mesmo após ser retirado do interior da UBS, o agressor continuou descontrolado. Do lado de fora, passou a atacar o veículo da ex-companheira, um Peugeot 207, amassando a lataria, abrindo o capô e arrancando fios do automóvel.
Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local fez a primeira intervenção, e a GCM assumiu a ocorrência na sequência. Nem mesmo com a presença das equipes o homem se acalmou — ele seguiu ameaçando a vítima, afirmando que iria até a casa dela para matá-la e que voltaria à unidade para causar ainda mais destruição.
A mulher relatou que já havia registrado boletim de ocorrência anteriormente contra o agressor e solicitado medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Ela recebeu novas orientações das autoridades sobre os procedimentos de segurança.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o depoimento de testemunhas, incluindo familiares do suspeito. A perícia técnica esteve no local para documentar os danos causados tanto na unidade quanto no veículo.
O caso foi registrado como dano ao patrimônio público, desacato e violência doméstica. Após os procedimentos, o homem permaneceu preso e foi encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis, onde ficou à disposição da Justiça.
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