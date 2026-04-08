Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (8) após protagonizar momentos de terror dentro da UBS 9, no bairro Santana, em Birigui. Alterado, ele invadiu a unidade à procura da ex-companheira, promoveu quebra-quebra, danificou patrimônio público e ainda fez ameaças de morte.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a ocorrência começou após uma denúncia recebida pelo CAD, informando que um indivíduo agressivo estava dentro da unidade de saúde. A ex-companheira dele estava no local acompanhada do filho, um bebê de apenas 9 meses.

Ao chegar, o homem já apresentava comportamento violento. Ele arrancou a maçaneta da porta de entrada e causou danos na estrutura da unidade. Funcionários conseguiram contê-lo momentaneamente e esconderam a vítima em uma sala nos fundos, garantindo a segurança dela e da criança.