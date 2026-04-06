Um homem de 46 anos foi preso na noite deste domingo (5) após danificar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) no Parque do Povo, no bairro Patrimônio Silvares, em Birigui.

O caso ocorreu durante um evento com grande público, entre eles famílias que participavam do “Flashback” e da feira livre realizada no local. Durante patrulhamento preventivo, agentes da GCM flagraram o homem em cima da viatura, pulando e se lançando contra o capô do veículo.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem imediata. Segundo a corporação, foi necessário o uso moderado da força para conter o suspeito, que apresentava sinais claros de embriaguez.