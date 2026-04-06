Um homem de 46 anos foi preso na noite deste domingo (5) após danificar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) no Parque do Povo, no bairro Patrimônio Silvares, em Birigui.
O caso ocorreu durante um evento com grande público, entre eles famílias que participavam do “Flashback” e da feira livre realizada no local. Durante patrulhamento preventivo, agentes da GCM flagraram o homem em cima da viatura, pulando e se lançando contra o capô do veículo.
Diante da situação, a equipe realizou a abordagem imediata. Segundo a corporação, foi necessário o uso moderado da força para conter o suspeito, que apresentava sinais claros de embriaguez.
Imagens de câmeras de segurança reforçaram a ação, mostrando que o homem também tentou abrir a porta da viatura antes de ser detido.
Após a contenção, os agentes constataram danos no veículo, incluindo riscos no capô e avarias na fixação do para-choque dianteiro.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com a viatura danificada. A perícia técnica esteve no local e registrou os prejuízos.
O caso foi registrado como dano ao patrimônio público e desacato. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a GCM, a intervenção evitou que a situação se agravasse durante o evento, realizado em um espaço com grande circulação de pessoas.
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