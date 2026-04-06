06 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PRESO NO ATO

Homem embriagado danifica viatura da GCM de Birigui em evento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Viatura da Guarda Civil Municipal teve danos após ação registrada no Parque do Povo, em Birigui
Viatura da Guarda Civil Municipal teve danos após ação registrada no Parque do Povo, em Birigui

Um homem de 46 anos foi preso na noite deste domingo (5) após danificar uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) no Parque do Povo, no bairro Patrimônio Silvares, em Birigui.

O caso ocorreu durante um evento com grande público, entre eles famílias que participavam do “Flashback” e da feira livre realizada no local. Durante patrulhamento preventivo, agentes da GCM flagraram o homem em cima da viatura, pulando e se lançando contra o capô do veículo.

Diante da situação, a equipe realizou a abordagem imediata. Segundo a corporação, foi necessário o uso moderado da força para conter o suspeito, que apresentava sinais claros de embriaguez.

Imagens de câmeras de segurança reforçaram a ação, mostrando que o homem também tentou abrir a porta da viatura antes de ser detido.

Após a contenção, os agentes constataram danos no veículo, incluindo riscos no capô e avarias na fixação do para-choque dianteiro.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, junto com a viatura danificada. A perícia técnica esteve no local e registrou os prejuízos.

O caso foi registrado como dano ao patrimônio público e desacato. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a GCM, a intervenção evitou que a situação se agravasse durante o evento, realizado em um espaço com grande circulação de pessoas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários