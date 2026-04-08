08 de abril de 2026
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MORTE

Após 3 dias internado, motorista não resiste a acidente na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Claudio Branco Rossini morreu aos 41 anos
Claudio Branco Rossini morreu aos 41 anos

Um homem de 41 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Birigui, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente registrado no último domingo (5), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Coroados.

Claudio Branco Rossini conduzia um Honda HR-V no sentido Birigui quando, ao tentar ultrapassar outro veículo, acabou colidindo na traseira de um Toyota Yaris. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e o carro capotou na pista.

Após o capotamento, o veículo foi lançado para a pista contrária, onde acabou sendo atingido por um caminhão Scania G420 que trafegava no sentido oposto, em direção a Glicério.

No automóvel, estavam ainda a esposa, dois filhos e a mãe da vítima. Todos foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Birigui. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos demais ocupantes.

Os condutores do Toyota Yaris e do caminhão passaram pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

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