Um homem de 41 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Birigui, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente registrado no último domingo (5), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Coroados.

Claudio Branco Rossini conduzia um Honda HR-V no sentido Birigui quando, ao tentar ultrapassar outro veículo, acabou colidindo na traseira de um Toyota Yaris. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e o carro capotou na pista.

Após o capotamento, o veículo foi lançado para a pista contrária, onde acabou sendo atingido por um caminhão Scania G420 que trafegava no sentido oposto, em direção a Glicério.