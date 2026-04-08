Um homem de 41 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Birigui, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente registrado no último domingo (5), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Coroados.
Claudio Branco Rossini conduzia um Honda HR-V no sentido Birigui quando, ao tentar ultrapassar outro veículo, acabou colidindo na traseira de um Toyota Yaris. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e o carro capotou na pista.
Após o capotamento, o veículo foi lançado para a pista contrária, onde acabou sendo atingido por um caminhão Scania G420 que trafegava no sentido oposto, em direção a Glicério.
No automóvel, estavam ainda a esposa, dois filhos e a mãe da vítima. Todos foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Birigui. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos demais ocupantes.
Os condutores do Toyota Yaris e do caminhão passaram pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.
O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.