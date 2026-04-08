A Polícia Civil colocou nas ruas, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), uma ofensiva contra crimes de estelionato na região de Araçatuba. Batizada de Operação Dupla Identidade, a ação tem como alvo um possível esquema de fraudes envolvendo uso indevido de dados pessoais.
A movimentação começou por volta das 5h30, mobilizando 16 policiais civis e quatro viaturas em uma operação coordenada e simultânea. Durante as diligências, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além de uma ordem judicial de prisão.
Segundo a corporação, a operação é resultado de investigações conduzidas pelo Deinter 10, por meio da Delegacia Seccional de Araçatuba, que apuram a atuação de suspeitos em golpes relacionados à falsificação ou uso irregular de identidade.
As ações se concentraram no município de Auriflama, onde os policiais realizaram buscas em endereços ligados aos investigados. Todo o material recolhido deverá ser encaminhado para análise, enquanto a ocorrência será formalizada em Araçatuba.
Até o momento, a Polícia Civil mantém sob sigilo detalhes sobre eventuais prisões e apreensões realizadas durante a operação. O trabalho investigativo continua com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
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