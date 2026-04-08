A Polícia Civil colocou nas ruas, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), uma ofensiva contra crimes de estelionato na região de Araçatuba. Batizada de Operação Dupla Identidade, a ação tem como alvo um possível esquema de fraudes envolvendo uso indevido de dados pessoais.

A movimentação começou por volta das 5h30, mobilizando 16 policiais civis e quatro viaturas em uma operação coordenada e simultânea. Durante as diligências, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além de uma ordem judicial de prisão.

Segundo a corporação, a operação é resultado de investigações conduzidas pelo Deinter 10, por meio da Delegacia Seccional de Araçatuba, que apuram a atuação de suspeitos em golpes relacionados à falsificação ou uso irregular de identidade.