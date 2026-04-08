Um motorista de aplicativo, de 37 anos, registrou ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba nessa terça-feira (7), denunciando a ex-companheira, de 31 anos, por ameaças que, segundo ele, colocam sua vida em risco.

De acordo com o relato, o relacionamento era instável e permeado por discussões frequentes, muitas delas associadas ao consumo de álcool e entorpecentes. A convivência teria sido marcada por separações e reconciliações sucessivas.

Em busca de mudar de vida, o homem decidiu se internar em uma clínica de reabilitação em outubro de 2025, permanecendo em tratamento por cerca de um mês. Durante esse período, familiares dele teriam prestado apoio financeiro à mulher, mesmo após o afastamento do casal.