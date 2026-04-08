08 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AMEAÇA

Motorista denuncia ex por ameaças de morte e diz temer ataque

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia Civil orienta sobre medidas legais
Polícia Civil orienta sobre medidas legais

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, registrou ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba nessa terça-feira (7), denunciando a ex-companheira, de 31 anos, por ameaças que, segundo ele, colocam sua vida em risco.

De acordo com o relato, o relacionamento era instável e permeado por discussões frequentes, muitas delas associadas ao consumo de álcool e entorpecentes. A convivência teria sido marcada por separações e reconciliações sucessivas.

Em busca de mudar de vida, o homem decidiu se internar em uma clínica de reabilitação em outubro de 2025, permanecendo em tratamento por cerca de um mês. Durante esse período, familiares dele teriam prestado apoio financeiro à mulher, mesmo após o afastamento do casal.

Ainda conforme o registro, nesse intervalo, a ex-companheira teria iniciado um novo envolvimento amoroso. Após receber alta, o motorista voltou a se aproximar e chegou a retomar o relacionamento por um curto período, até que a mulher assumiu publicamente o novo namoro e rompeu de vez com ele.

Após o término definitivo, a situação ganhou novos contornos. Segundo a vítima, a mulher passou a insistir em uma reaproximação. Com a negativa, as abordagens teriam se transformado em ameaças, acompanhadas da alegação de uma dívida financeira, que ele contesta.

O motorista afirma que passou a receber mensagens com teor intimidatório, incluindo menções a terceiros que poderiam “cobrar” o suposto débito. Em um dos trechos, a ex-companheira teria sugerido que ele deixasse a cidade e não retornasse, o que aumentou ainda mais o sentimento de insegurança.

Temendo possíveis represálias, o homem procurou a polícia e relatou que a mulher teria contatos com pessoas ligadas a práticas ilícitas, o que intensificaria o risco.

A Polícia Civil orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o prazo para formalizar a representação criminal, além da importância de apresentar provas, como registros das mensagens. O caso segue sob análise das autoridades.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários