Um motorista de aplicativo, de 37 anos, registrou ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba nessa terça-feira (7), denunciando a ex-companheira, de 31 anos, por ameaças que, segundo ele, colocam sua vida em risco.
De acordo com o relato, o relacionamento era instável e permeado por discussões frequentes, muitas delas associadas ao consumo de álcool e entorpecentes. A convivência teria sido marcada por separações e reconciliações sucessivas.
Em busca de mudar de vida, o homem decidiu se internar em uma clínica de reabilitação em outubro de 2025, permanecendo em tratamento por cerca de um mês. Durante esse período, familiares dele teriam prestado apoio financeiro à mulher, mesmo após o afastamento do casal.
Ainda conforme o registro, nesse intervalo, a ex-companheira teria iniciado um novo envolvimento amoroso. Após receber alta, o motorista voltou a se aproximar e chegou a retomar o relacionamento por um curto período, até que a mulher assumiu publicamente o novo namoro e rompeu de vez com ele.
Após o término definitivo, a situação ganhou novos contornos. Segundo a vítima, a mulher passou a insistir em uma reaproximação. Com a negativa, as abordagens teriam se transformado em ameaças, acompanhadas da alegação de uma dívida financeira, que ele contesta.
O motorista afirma que passou a receber mensagens com teor intimidatório, incluindo menções a terceiros que poderiam “cobrar” o suposto débito. Em um dos trechos, a ex-companheira teria sugerido que ele deixasse a cidade e não retornasse, o que aumentou ainda mais o sentimento de insegurança.
Temendo possíveis represálias, o homem procurou a polícia e relatou que a mulher teria contatos com pessoas ligadas a práticas ilícitas, o que intensificaria o risco.
A Polícia Civil orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o prazo para formalizar a representação criminal, além da importância de apresentar provas, como registros das mensagens. O caso segue sob análise das autoridades.
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