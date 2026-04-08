Uma ação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 1.550 metros de redes de nylon e 68,350 quilos de pescado no reservatório da UHE Três Irmãos, em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), nas proximidades da foz do Córrego Machado de Melo, durante patrulhamento náutico realizado no contexto da Operação Algae – Fase VI.
Segundo as informações da equipe responsável pela ação, o recolhimento do material ocorreu após uma denúncia. No local, os agentes localizaram quatro cordões de redes de nylon armados de forma irregular na modalidade de espera.
Ainda conforme o registro, as redes estavam instalados sem identificação obrigatória e em desacordo com as regras de espaçamento exigidas para esse tipo de equipamento.
Além das redes, os policiais encontraram peixes das espécies corvina, porquinho e traíra, totalizando mais de 68 quilos de pescado.
O peixe apreendido foi destinado ao Lar da Velhice de Araçatuba, enquanto o material recolhido permaneceu apreendido e ficou depositado na sede do pelotão, à disposição da Justiça.
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