08 de abril de 2026
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MACHADO DE MELO

Polícia recolhe 1,5 km de redes e 68 kg de peixes em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Apreensão ocorreu no reservatório da UHE Três Irmãos, em Araçatuba
Apreensão ocorreu no reservatório da UHE Três Irmãos, em Araçatuba

Uma ação de fiscalização ambiental resultou na apreensão de 1.550 metros de redes de nylon e 68,350 quilos de pescado no reservatório da UHE Três Irmãos, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), nas proximidades da foz do Córrego Machado de Melo, durante patrulhamento náutico realizado no contexto da Operação Algae – Fase VI.

Segundo as informações da equipe responsável pela ação, o recolhimento do material ocorreu após uma denúncia. No local, os agentes localizaram quatro cordões de redes de nylon armados de forma irregular na modalidade de espera.

Ainda conforme o registro, as redes estavam instalados sem identificação obrigatória e em desacordo com as regras de espaçamento exigidas para esse tipo de equipamento.

Além das redes, os policiais encontraram peixes das espécies corvina, porquinho e traíra, totalizando mais de 68 quilos de pescado.

O peixe apreendido foi destinado ao Lar da Velhice de Araçatuba, enquanto o material recolhido permaneceu apreendido e ficou depositado na sede do pelotão, à disposição da Justiça.

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