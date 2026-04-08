Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (7), em Penápolis, e a ocorrência terminou com a prisão de um dos suspeitos apontados como envolvidos no crime.
De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Antônio Buranello Filho, no bairro Cecap, quando localizou um Fiat Uno com registro de furto.
Nas proximidades do automóvel, dois homens foram abordados pelos policiais. Segundo a ocorrência, ambos teriam sido reconhecidos pela vítima como possíveis autores do delito.
Durante o atendimento, os suspeitos apresentaram suas versões sobre o caso, mas, conforme o registro, se recusaram a assinar o boletim de ocorrência.
As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a situação foi apresentada à autoridade policial.
Após a análise do caso, um dos investigados permaneceu preso, enquanto o outro foi ouvido e deverá responder ao processo em liberdade.
O carro passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário.
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