Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (7), em Penápolis, e a ocorrência terminou com a prisão de um dos suspeitos apontados como envolvidos no crime.

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Antônio Buranello Filho, no bairro Cecap, quando localizou um Fiat Uno com registro de furto.

Nas proximidades do automóvel, dois homens foram abordados pelos policiais. Segundo a ocorrência, ambos teriam sido reconhecidos pela vítima como possíveis autores do delito.