10 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PENÁPOLIS

Suspeito acaba preso após Fiat Uno furtado ser localizado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Um dos abordados ficou preso e outro responderá em liberdade
Um dos abordados ficou preso e outro responderá em liberdade

Um veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (7), em Penápolis, e a ocorrência terminou com a prisão de um dos suspeitos apontados como envolvidos no crime.

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Antônio Buranello Filho, no bairro Cecap, quando localizou um Fiat Uno com registro de furto.

Nas proximidades do automóvel, dois homens foram abordados pelos policiais. Segundo a ocorrência, ambos teriam sido reconhecidos pela vítima como possíveis autores do delito.

Durante o atendimento, os suspeitos apresentaram suas versões sobre o caso, mas, conforme o registro, se recusaram a assinar o boletim de ocorrência.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a situação foi apresentada à autoridade policial.

Após a análise do caso, um dos investigados permaneceu preso, enquanto o outro foi ouvido e deverá responder ao processo em liberdade.

O carro passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários