Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (7), durante uma ação da Polícia Militar em Auriflama.

Segundo as informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando foram alertados por pessoas que passavam pela região sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua Cirilo Bigoto, no bairro Santo Antônio.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares avistaram um homem e uma mulher. Ainda de acordo com o relato policial, o rapaz teria arremessado um objeto pela janela no momento em que percebeu a chegada da equipe. Em seguida, os dois tentaram se esconder dentro da casa.