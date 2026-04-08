08 de abril de 2026
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DROGAS

Objeto jogado pela janela leva casal à prisão em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CPI-10
Ação da Polícia Militar em Auriflama terminou com apreensão de crack, maconha, dinheiro e celular
Ação da Polícia Militar em Auriflama terminou com apreensão de crack, maconha, dinheiro e celular

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (7), durante uma ação da Polícia Militar em Auriflama.

Segundo as informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando foram alertados por pessoas que passavam pela região sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua Cirilo Bigoto, no bairro Santo Antônio.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares avistaram um homem e uma mulher. Ainda de acordo com o relato policial, o rapaz teria arremessado um objeto pela janela no momento em que percebeu a chegada da equipe. Em seguida, os dois tentaram se esconder dentro da casa.

Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais entraram na residência e realizaram buscas. O casal foi localizado em um dos quartos.

Durante a abordagem, os PMs encontraram com o suspeito duas porções de maconha, um aparelho celular e R$ 24 em dinheiro.

Na sequência, os policiais verificaram o material que havia sido dispensado pela janela e localizaram 17 papelotes de crack.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, onde o casal permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

O caso será investigado.

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