Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (7), durante uma ação da Polícia Militar em Auriflama.
Segundo as informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento quando foram alertados por pessoas que passavam pela região sobre a possível comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua Cirilo Bigoto, no bairro Santo Antônio.
Ao se aproximarem do imóvel, os militares avistaram um homem e uma mulher. Ainda de acordo com o relato policial, o rapaz teria arremessado um objeto pela janela no momento em que percebeu a chegada da equipe. Em seguida, os dois tentaram se esconder dentro da casa.
Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais entraram na residência e realizaram buscas. O casal foi localizado em um dos quartos.
Durante a abordagem, os PMs encontraram com o suspeito duas porções de maconha, um aparelho celular e R$ 24 em dinheiro.
Na sequência, os policiais verificaram o material que havia sido dispensado pela janela e localizaram 17 papelotes de crack.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, onde o casal permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.
O caso será investigado.
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