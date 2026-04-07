Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Colinas, em Birigui. A ação foi realizada por equipes da Rocam após denúncias apontarem o local como ponto ativo de venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento pela rua Fausto Bini, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, identificado pelas iniciais I.H.S.S., de 18 anos. Ao ser abordado, ele informou morar em uma residência próxima junto com outro homem, identificado como D.A.S.S..

Diante das suspeitas e das informações já recebidas via 190, os policiais realizaram buscas no imóvel, autorizadas pelo próprio abordado. No interior de um dos quartos, escondido dentro de uma cama box, foi encontrado um verdadeiro arsenal do tráfico: cerca de 900 microtubos vazios, porções de cocaína e maconha já embaladas para venda, além de aproximadamente 66 gramas de cocaína a granel e duas balanças de precisão.