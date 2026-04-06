A corrida pela casa própria chega ao fim nesta segunda-feira (6) em Araçatuba. A Prefeitura encerra hoje as inscrições para o credenciamento de famílias interessadas nas 256 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os imóveis estão distribuídos entre dois empreendimentos: Lyon, com 176 unidades, e Sète, com outras 80 moradias. O público-alvo são famílias da chamada Faixa Urbano 1, com renda mensal de até R$ 2.850.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para quem enfrenta dificuldades no acesso digital, a Prefeitura disponibiliza atendimento presencial no Atende Fácil, no Centro da cidade, até as 16h30 desta segunda-feira.

Quem pode concorrer

Para entrar na disputa, é necessário:

Estar com o CadÚnico atualizado nos últimos dois anos

Ter renda familiar de até R$ 2.850

Não possuir imóvel próprio

Não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos 10 anos

Comprovar situação de vulnerabilidade habitacional

Prioridade na seleção