06 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Inscrições para 256 casas populares terminam hoje em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A corrida pela casa própria chega ao fim nesta segunda-feira (6) em Araçatuba. A Prefeitura encerra hoje as inscrições para o credenciamento de famílias interessadas nas 256 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
Os imóveis estão distribuídos entre dois empreendimentos: Lyon, com 176 unidades, e Sète, com outras 80 moradias. O público-alvo são famílias da chamada Faixa Urbano 1, com renda mensal de até R$ 2.850.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para quem enfrenta dificuldades no acesso digital, a Prefeitura disponibiliza atendimento presencial no Atende Fácil, no Centro da cidade, até as 16h30 desta segunda-feira.

Quem pode concorrer

Para entrar na disputa, é necessário:

  • Estar com o CadÚnico atualizado nos últimos dois anos 
  • Ter renda familiar de até R$ 2.850 
  • Não possuir imóvel próprio 
  • Não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos 10 anos 
  • Comprovar situação de vulnerabilidade habitacional

Prioridade na seleção

A escolha das famílias seguirá critérios sociais rigorosos. Terão prioridade:

  • Mulheres chefes de família 
  • Pessoas negras 
  • Idosos e pessoas com deficiência 
  • Famílias com crianças ou adolescentes 
  • Pessoas com doenças graves ou raras 
  • Vítimas de violência doméstica 
  • Famílias em áreas de risco ou em situação de rua 

Além disso, o edital garante cotas obrigatórias, incluindo metade das unidades destinadas a beneficiários de programas sociais.

Casa própria sem pagar prestação

Um dos pontos mais impactantes do programa é a possibilidade de isenção total das parcelas. Famílias que recebem Bolsa Família ou BPC podem conquistar o imóvel já quitado, pagando apenas custos básicos como água, luz, IPTU e condomínio.

Para os demais beneficiários, as parcelas serão reduzidas, variando entre 10% e 15% da renda, com valor mínimo de R$ 80.

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