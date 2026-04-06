A corrida pela casa própria chega ao fim nesta segunda-feira (6) em Araçatuba. A Prefeitura encerra hoje as inscrições para o credenciamento de famílias interessadas nas 256 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
Os imóveis estão distribuídos entre dois empreendimentos: Lyon, com 176 unidades, e Sète, com outras 80 moradias. O público-alvo são famílias da chamada Faixa Urbano 1, com renda mensal de até R$ 2.850.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Para quem enfrenta dificuldades no acesso digital, a Prefeitura disponibiliza atendimento presencial no Atende Fácil, no Centro da cidade, até as 16h30 desta segunda-feira.
Quem pode concorrer
Para entrar na disputa, é necessário:
- Estar com o CadÚnico atualizado nos últimos dois anos
- Ter renda familiar de até R$ 2.850
- Não possuir imóvel próprio
- Não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos 10 anos
- Comprovar situação de vulnerabilidade habitacional
Prioridade na seleção
A escolha das famílias seguirá critérios sociais rigorosos. Terão prioridade:
- Mulheres chefes de família
- Pessoas negras
- Idosos e pessoas com deficiência
- Famílias com crianças ou adolescentes
- Pessoas com doenças graves ou raras
- Vítimas de violência doméstica
- Famílias em áreas de risco ou em situação de rua
Além disso, o edital garante cotas obrigatórias, incluindo metade das unidades destinadas a beneficiários de programas sociais.
Casa própria sem pagar prestação
Um dos pontos mais impactantes do programa é a possibilidade de isenção total das parcelas. Famílias que recebem Bolsa Família ou BPC podem conquistar o imóvel já quitado, pagando apenas custos básicos como água, luz, IPTU e condomínio.
Para os demais beneficiários, as parcelas serão reduzidas, variando entre 10% e 15% da renda, com valor mínimo de R$ 80.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.