Uma mulher de 48 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de domingo (5), em Araçatuba. O caso ocorreu na Rua Álvaro da Fonseca, no bairro Jardim Umuarama.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizava um programa sexual com o suspeito, no momento em que foi atacada.
Ainda segundo o registro, a mulher foi encontrada caída na via pública, com intenso sangramento e diversos ferimentos pelo corpo, incluindo mãos, costas, pés e cabeça, além de sinais de perda de consciência.
O autor, um homem de 76 anos, foi localizado dentro da residência. Conforme o BO, ele utilizou um facão para desferir vários golpes contra a vítima.
“A vítima declarou ser usuária de crack e exercer programas sexuais, afirmando que com o conduzido já havia realizado outros programas, seja mediante pagamento em dinheiro ou troca por alimentos”, aponta trecho do boletim.
A ocorrência foi atendida pelos policiais militares Freitas e Menezes, que precisaram arrombar o imóvel após o suspeito se recusar a abrir o portão. Dentro da casa, foi encontrada grande quantidade de sangue e a arma do crime, escondida em uma caixa de ferramentas.
Após as agressões, a vítima foi colocada para fora da residência, completamente nua e ferida, enquanto o agressor retornou para o interior do imóvel.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
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