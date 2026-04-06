Uma mulher de 48 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de domingo (5), em Araçatuba. O caso ocorreu na Rua Álvaro da Fonseca, no bairro Jardim Umuarama.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizava um programa sexual com o suspeito, no momento em que foi atacada.

Ainda segundo o registro, a mulher foi encontrada caída na via pública, com intenso sangramento e diversos ferimentos pelo corpo, incluindo mãos, costas, pés e cabeça, além de sinais de perda de consciência.