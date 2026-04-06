Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na noite deste domingo (5) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do acesso ao município de Coroados.
A ocorrência envolveu um Honda HR-V, um Toyota Yaris e uma carreta Scania, mobilizando equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária.
De acordo com as informações apuradas no local, o HR-V seguia no sentido oeste da rodovia, pela faixa 2, quando, por motivos que ainda serão investigados, o motorista perdeu o controle da direção.
Na sequência, o veículo atingiu a traseira do Yaris e acabou capotando sobre o canteiro central, parando na faixa 2 do sentido leste da pista.
Pouco depois, uma carreta Scania que trafegava pelo mesmo sentido não conseguiu frear nem desviar a tempo e colidiu contra o HR-V, que permanecia imobilizado na via.
Após o impacto, o Yaris parou no acostamento do sentido oeste, enquanto a carreta ficou no acostamento do sentido leste.
Equipes da concessionária Via Rondon e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência e prestaram apoio no local.
As circunstâncias do acidente ainda serão melhor apuradas pelas autoridades.
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