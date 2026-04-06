Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na noite deste domingo (5) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), nas proximidades do acesso ao município de Coroados.

A ocorrência envolveu um Honda HR-V, um Toyota Yaris e uma carreta Scania, mobilizando equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com as informações apuradas no local, o HR-V seguia no sentido oeste da rodovia, pela faixa 2, quando, por motivos que ainda serão investigados, o motorista perdeu o controle da direção.