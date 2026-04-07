Uma idosa de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (7), no bairro Jardim Alto dos Silvares, em Birigui. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.
A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada via COPOM e chegou rapidamente ao endereço indicado. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento na cabeça e fortes dores na região do pescoço.
Diante da situação, o socorro médico foi acionado com urgência. A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada por uma ambulância municipal ao pronto-socorro da cidade.
De acordo com informações apuradas, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um automóvel de cor branca. Após o impacto, o condutor deixou o local sem prestar qualquer assistência.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para a investigação. Após a liberação, a bicicleta foi entregue a uma pessoa de confiança da vítima. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Birigui e será investigado. Até o momento, o motorista não foi localizado.
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