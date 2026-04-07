07 de abril de 2026
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BIRIGUI

Idosa é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima de 68 anos ficou ferida na cabeça após ser atingida enquanto andava de bicicleta em Birigui
Vítima de 68 anos ficou ferida na cabeça após ser atingida enquanto andava de bicicleta em Birigui

Uma idosa de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (7), no bairro Jardim Alto dos Silvares, em Birigui. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada via COPOM e chegou rapidamente ao endereço indicado. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento na cabeça e fortes dores na região do pescoço.

Diante da situação, o socorro médico foi acionado com urgência. A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada por uma ambulância municipal ao pronto-socorro da cidade.

De acordo com informações apuradas, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um automóvel de cor branca. Após o impacto, o condutor deixou o local sem prestar qualquer assistência.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para a investigação. Após a liberação, a bicicleta foi entregue a uma pessoa de confiança da vítima. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Birigui e será investigado. Até o momento, o motorista não foi localizado.

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