Uma idosa de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (7), no bairro Jardim Alto dos Silvares, em Birigui. O motorista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, que foi acionada via COPOM e chegou rapidamente ao endereço indicado. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento na cabeça e fortes dores na região do pescoço.

Diante da situação, o socorro médico foi acionado com urgência. A mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada por uma ambulância municipal ao pronto-socorro da cidade.