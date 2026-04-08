08 de abril de 2026
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SAÚDE DA MULHER

Carreta da mamografia chega a Birigui com exames grátis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Unidade móvel realiza atendimentos pelo SUS e reforça combate ao câncer de mama com diagnóstico precoce
Unidade móvel realiza atendimentos pelo SUS e reforça combate ao câncer de mama com diagnóstico precoce

Uma ação de saúde pública voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama será realizada em Birigui entre os dias 14 e 25 de abril. O município receberá a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo.

A unidade móvel ficará instalada no Centro de Convenções da Prefeitura, na avenida Youssef Ismail Mansour, e oferecerá exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A previsão é de cerca de 50 exames por dia de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aproximadamente 25 atendimentos aos sábados, das 8h às 12h. No feriado de 21 de abril, não haverá atendimento.

A secretária municipal de Saúde, Patrícia Gome Ferreira, destacou a importância da ação. Segundo ela, a iniciativa reforça as políticas públicas voltadas à saúde da mulher e amplia o acesso ao exame preventivo.

Quem pode participar

O atendimento é destinado a mulheres a partir de 35 anos, conforme os critérios do programa estadual. O exame deve respeitar intervalo mínimo de um ano em relação à última mamografia, exceto em casos com recomendação médica.

Para realizar o exame, é necessário passar antes por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e obter encaminhamento pelo SUS.

Documentos necessários

  • De 35 a 49 anos: pedido médico, RG e Cartão SUS.
  • De 50 a 74 anos: RG e Cartão SUS.
  • Acima de 74 anos: pedido médico, RG e Cartão SUS.

A mamografia é uma das principais formas de detecção precoce do câncer de mama. Quando o diagnóstico ocorre no início, as chances de tratamento e cura são maiores.

Serviço

  • Local: Centro de Convenções da Prefeitura de Birigui
  • Data: 14 a 25 de abril
  • Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 8h às 12h, aos sábados
  • Público: mulheres a partir de 35 anos

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