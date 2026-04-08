Uma ação de saúde pública voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama será realizada em Birigui entre os dias 14 e 25 de abril. O município receberá a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo.

A unidade móvel ficará instalada no Centro de Convenções da Prefeitura, na avenida Youssef Ismail Mansour, e oferecerá exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A previsão é de cerca de 50 exames por dia de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aproximadamente 25 atendimentos aos sábados, das 8h às 12h. No feriado de 21 de abril, não haverá atendimento.