Boa notícia para quem busca uma chance no mercado de trabalho. O programa Emprega Birigui anunciou, nesta terça-feira (7), a abertura de 15 novas vagas em diferentes setores, ampliando as oportunidades para trabalhadores de Birigui e região.

As vagas contemplam áreas como indústria, construção civil, vendas, atendimento, tecnologia e setor administrativo. Há opções para profissionais com experiência, mas também oportunidades para quem deseja ingressar no mercado.

Os interessados devem se candidatar de forma prática e rápida, enviando mensagem pelo WhatsApp (18) 3642-3778. O órgão reforça que todo o processo seletivo, incluindo entrevistas e contratações, é realizado diretamente pelas empresas responsáveis pelas vagas.