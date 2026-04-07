Boa notícia para quem busca uma chance no mercado de trabalho. O programa Emprega Birigui anunciou, nesta terça-feira (7), a abertura de 15 novas vagas em diferentes setores, ampliando as oportunidades para trabalhadores de Birigui e região.
As vagas contemplam áreas como indústria, construção civil, vendas, atendimento, tecnologia e setor administrativo. Há opções para profissionais com experiência, mas também oportunidades para quem deseja ingressar no mercado.
Os interessados devem se candidatar de forma prática e rápida, enviando mensagem pelo WhatsApp (18) 3642-3778. O órgão reforça que todo o processo seletivo, incluindo entrevistas e contratações, é realizado diretamente pelas empresas responsáveis pelas vagas.
O atendimento presencial do Emprega Birigui acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, 65, anexo à rodoviária nova.
Mais que emprego
Além da intermediação de vagas, o serviço também oferece suporte essencial ao trabalhador, como emissão da carteira de trabalho digital e orientação para solicitação do seguro-desemprego, facilitando o acesso a direitos e benefícios.
Confira algumas das oportunidades
Entre as vagas disponíveis, há destaque para funções na indústria têxtil e calçadista, como tecelagem, pespontadeira, operador de injetora e montagem de calçados. Também há chances em fábricas de móveis, com vagas para costureira, tapeceiro e marceneiro.
Outras oportunidades incluem auxiliar de produção, auxiliar de ferramentaria, serigrafista e recuperador de crédito. Esta última não exige experiência, mas pede ensino médio completo e noções de informática.
Para quem busca atuação externa, há ainda vaga para representante comercial autônomo, com exigência de CNH e veículo próprio para atendimento em cidades da região, como Penápolis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.