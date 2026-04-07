A Secretaria Municipal de Educação de Birigui dá início à agenda de formação continuada de 2026 com uma proposta inspiradora e acessível. Nesta quarta-feira (8), a Oficina Pedagógica promove a primeira live do ano voltada aos profissionais da rede municipal, com transmissão ao vivo a partir das 18h30, pelo canal Teia dos Sentidos, no YouTube.

Com o tema Reflorestar mentes, o encontro aposta na reflexão e na troca de experiências como ferramentas para transformar o ambiente educacional. A convidada especial é Luana Guarani, profissional com trajetória multifacetada: enfermeira aposentada, assistente social, pós-graduada em Serviço Social na Saúde Pública, além de atuar como artesã, escritora, compositora, cantora e mestra da cultura popular.

A iniciativa faz parte das estratégias da Oficina Pedagógica para ampliar o acesso à formação e incentivar o aprimoramento constante dos educadores. Utilizando o ambiente digital, o projeto busca levar conhecimento de forma dinâmica, conectando teoria e prática no dia a dia das escolas.