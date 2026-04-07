A região de Araçatuba está entre as contempladas com vagas em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre cursos das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com opções presenciais e a distância.

No caso da Univesp, foram disponibilizadas 2.956 vagas em todo o Estado de São Paulo. Na região de Araçatuba, os candidatos poderão concorrer a quatro formações: bacharelado em administração, bacharelado em ciência de dados, bacharelado em tecnologia da informação e tecnólogo em processos gerenciais.

Já nas Fatecs, também há cursos voltados à formação técnica e tecnológica, com foco em áreas ligadas ao mercado de trabalho e à gestão. Entre as opções estão graduações ligadas ao setor de software multiplataforma e gestão empresarial, que integram a oferta de cursos disponíveis na região.