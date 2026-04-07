A região de Araçatuba está entre as contempladas com vagas em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre cursos das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com opções presenciais e a distância.
No caso da Univesp, foram disponibilizadas 2.956 vagas em todo o Estado de São Paulo. Na região de Araçatuba, os candidatos poderão concorrer a quatro formações: bacharelado em administração, bacharelado em ciência de dados, bacharelado em tecnologia da informação e tecnólogo em processos gerenciais.
Já nas Fatecs, também há cursos voltados à formação técnica e tecnológica, com foco em áreas ligadas ao mercado de trabalho e à gestão. Entre as opções estão graduações ligadas ao setor de software multiplataforma e gestão empresarial, que integram a oferta de cursos disponíveis na região.
As vagas também fazem parte do Provão Paulista Seriado, sistema criado para ampliar o acesso de estudantes do ensino médio da rede pública ao ensino superior em instituições paulistas parceiras da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).
Por meio do programa, os alunos podem disputar vagas em unidades das Fatecs, Univesp, além de universidades estaduais como USP, Unesp e Unicamp. Segundo o governo estadual, o modelo já disponibilizou 46 mil vagas em três edições.
Os estudantes interessados devem ficar atentos ao cronograma. O prazo para o registro das opções de cursos de preferência vai até 8 de abril.
A primeira chamada para matrículas será divulgada em 13 de abril, com matrículas previstas para os dias 14 e 15. A segunda chamada sai em 22 de abril, com matrículas nos dias 23 e 24. Já a terceira chamada está prevista para 4 de maio, e as matrículas poderão ser feitas em 5 e 6 de maio.
A expectativa é de que a oferta contribua para ampliar o acesso ao ensino superior na região, especialmente entre estudantes da rede pública que buscam formação gratuita em cursos com diferentes áreas de atuação.
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