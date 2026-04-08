A Prefeitura de Birigui realiza no próximo dia 12 de abril, no Parque do Povo, uma programação que reúne serviços de saúde, atividades esportivas e atrações culturais abertas ao público. As ações acontecem das 16h às 22h.

Entre os atendimentos previstos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação contra dengue, gripe e HPV, além de testes rápidos para HIV e sífilis.

A programação também inclui avaliações físicas e nutricionais, orientações voltadas à saúde, atendimentos ligados à saúde mental e ações de prevenção. Para o público infantil, está previsto teste de visão e um espaço com atividades recreativas.