A Prefeitura de Birigui realiza no próximo dia 12 de abril, no Parque do Povo, uma programação que reúne serviços de saúde, atividades esportivas e atrações culturais abertas ao público. As ações acontecem das 16h às 22h.
Entre os atendimentos previstos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação contra dengue, gripe e HPV, além de testes rápidos para HIV e sífilis.
A programação também inclui avaliações físicas e nutricionais, orientações voltadas à saúde, atendimentos ligados à saúde mental e ações de prevenção. Para o público infantil, está previsto teste de visão e um espaço com atividades recreativas.
No palco, a agenda contará com práticas como yoga, Lian Gong, ginástica para a melhor idade e aula de ritmos. A estrutura do evento terá participação de equipes da administração municipal, além de apoio de instituições parceiras.
No mesmo espaço, o público também poderá circular pela feira de domingo e pela praça de alimentação, que funcionarão paralelamente às atividades.
Dentro da programação, o evento também receberá o projeto “Esporte na Rua”, previsto para acontecer das 16h às 19h, com propostas voltadas à prática esportiva e ao lazer.
A agenda inclui ainda oficinas, atividades coletivas e rodas de conversa. Em Birigui, a ação ocorre por meio de parceria entre o Instituto Empreendedor Mirim, a Prefeitura e apoiadores da área esportiva.
A realização também faz referência ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz, celebrado em 6 de abril.
O encerramento da programação está previsto para 19h30, com apresentação da dupla Gabriel & Santiago.
A entrada será solidária, com doação opcional de 1 quilo de alimento não perecível. Segundo a organização, os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Birigui.
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