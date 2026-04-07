07 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após colisão com caminhão em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Acidente ocorreu no pontilhão da rodovia Elieser Montenegro; vítima foi socorrida à Santa Casa
Acidente ocorreu no pontilhão da rodovia Elieser Montenegro; vítima foi socorrida à Santa Casa

Uma motociclista ficou ferida após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (7), em Araçatuba. A colisão aconteceu na avenida Waldemar Alves, no pontilhão que dá acesso à rodovia Elieser Montenegro Magalhães.

Segundo informações iniciais, a moto teria sido atingida por um caminhão. As causas e como aconteceu o acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba para avaliação médica.

O motorista do caminhão não se feriu.

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