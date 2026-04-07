Uma motociclista ficou ferida após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (7), em Araçatuba. A colisão aconteceu na avenida Waldemar Alves, no pontilhão que dá acesso à rodovia Elieser Montenegro Magalhães.
Segundo informações iniciais, a moto teria sido atingida por um caminhão. As causas e como aconteceu o acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba para avaliação médica.
O motorista do caminhão não se feriu.
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