Uma ação da Polícia Ambiental resultou na aplicação de multa por manutenção irregular de animais exóticos em cativeiro, em Araçatuba, neste sábado (4). A ocorrência teve início após denúncia anônima que indicava a presença de espécies não autorizadas em uma residência do município.

No local, os agentes foram recebidos pelo morador, que permitiu a entrada da equipe e acompanhou a vistoria. Durante a fiscalização, ele informou que havia recebido os animais ao longo dos anos, sem saber informar com exatidão a procedência deles.

Foram encontrados no imóvel uma píton-birmanesa albina (Python bivittatus), uma corn snake (Pantherophis guttatus) e três ouriços-pigmeu-africanos (Atelerix albiventris), todos mantidos em cativeiro sem a devida autorização legal.