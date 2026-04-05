Uma ação da Polícia Ambiental resultou na aplicação de multa por manutenção irregular de animais exóticos em cativeiro, em Araçatuba, neste sábado (4). A ocorrência teve início após denúncia anônima que indicava a presença de espécies não autorizadas em uma residência do município.
No local, os agentes foram recebidos pelo morador, que permitiu a entrada da equipe e acompanhou a vistoria. Durante a fiscalização, ele informou que havia recebido os animais ao longo dos anos, sem saber informar com exatidão a procedência deles.
Foram encontrados no imóvel uma píton-birmanesa albina (Python bivittatus), uma corn snake (Pantherophis guttatus) e três ouriços-pigmeu-africanos (Atelerix albiventris), todos mantidos em cativeiro sem a devida autorização legal.
Diante da irregularidade, foi lavrado auto de infração ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 3 mil, conforme previsto na legislação vigente. Os animais e os recintos utilizados foram apreendidos e permaneceram sob responsabilidade do proprietário até a destinação adequada.
Além das medidas administrativas, o caso também foi enquadrado na legislação penal ambiental e encaminhado às autoridades competentes para apuração de possível crime relacionado à manutenção ilegal de fauna exótica.
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