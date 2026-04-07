Um idoso se envolveu em um acidente após perder o controle do carro que dirigia e capotar na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt, a aproximadamente 110 km de Araçatuba, na noite dessa segunda-feira (6).
Com o impacto, uma das faixas da pista precisou ser interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita, o que provocou lentidão.
Por conta do horário de maior movimento, houve congestionamento nas proximidades do local do acidente.
Ainda segundo a PRF, o motorista foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Bady Bassitt, com ferimentos leves. A filha dele, que ocupava o banco do passageiro, não sofreu lesões.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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