Um idoso se envolveu em um acidente após perder o controle do carro que dirigia e capotar na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt, a aproximadamente 110 km de Araçatuba, na noite dessa segunda-feira (6).

Com o impacto, uma das faixas da pista precisou ser interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita, o que provocou lentidão.

Por conta do horário de maior movimento, houve congestionamento nas proximidades do local do acidente.