07 de abril de 2026
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BADY BASSITT

Carro capota na Transbrasiliana e provoca lentidão no trânsito

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária Federal
Idoso perdeu o controle do veículo, atingiu canaleta e causou interdição parcial da rodovia
Idoso perdeu o controle do veículo, atingiu canaleta e causou interdição parcial da rodovia

Um idoso se envolveu em um acidente após perder o controle do carro que dirigia e capotar na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Bady Bassitt, a aproximadamente 110 km de Araçatuba, na noite dessa segunda-feira (6).

Com o impacto, uma das faixas da pista precisou ser interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego passou a fluir apenas pela faixa da direita, o que provocou lentidão.

Por conta do horário de maior movimento, houve congestionamento nas proximidades do local do acidente.

Ainda segundo a PRF, o motorista foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Bady Bassitt, com ferimentos leves. A filha dele, que ocupava o banco do passageiro, não sofreu lesões.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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