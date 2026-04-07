Foram abertas inscrições para o programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), que disponibiliza 20 mil vagas destinadas a alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio técnico da rede estadual. Na região de Araçatuba, estão sendo ofertadas 48 oportunidades. O cadastro pode ser realizado até o dia 20 de julho pelo site oficial do programa.
Desde a implantação da iniciativa, 824 estudantes já foram contratados como estagiários na região. Os participantes atuarão, com carga horária semanal entre 12 e 20 horas. As bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, dependendo do curso e da jornada.
Atualmente, o programa já conta com 11.600 estagiários em todo o estado, e a meta é alcançar 30 mil até o final de 2026.
Os selecionados serão encaminhados para empresas parceiras, considerando o perfil do estudante, o curso técnico e a disponibilidade de horário. O pagamento da bolsa será realizado pela Secretaria da Educação por seis meses, período que também inclui seguro contra acidentes pessoais.
Durante o estágio, as empresas deverão oferecer auxílio-transporte e designar um supervisor com experiência ou formação na área técnica do aluno. Após o período inicial, existe a possibilidade de efetivação do estudante pela própria empresa.
Requisitos para participar
- Ter no mínimo 16 anos na data de admissão
- Estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio técnico
- Apresentar frequência igual ou superior a 85% no semestre anterior
- Ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior
Não poderão ser convocados estudantes com previsão de conclusão do curso em até seis meses. O processo seletivo é classificatório e eliminatório, podendo incluir análise de currículo e entrevistas, conforme a necessidade das empresas participantes.
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