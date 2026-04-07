Foram abertas inscrições para o programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio), que disponibiliza 20 mil vagas destinadas a alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio técnico da rede estadual. Na região de Araçatuba, estão sendo ofertadas 48 oportunidades. O cadastro pode ser realizado até o dia 20 de julho pelo site oficial do programa.

Desde a implantação da iniciativa, 824 estudantes já foram contratados como estagiários na região. Os participantes atuarão, com carga horária semanal entre 12 e 20 horas. As bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, dependendo do curso e da jornada.

Atualmente, o programa já conta com 11.600 estagiários em todo o estado, e a meta é alcançar 30 mil até o final de 2026.