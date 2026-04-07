A Câmara Municipal de Birigui realiza, na noite desta terça-feira (7), a 8ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta diversificada e de grande interesse público. Além da análise de seis projetos de lei, a sessão será marcada por uma homenagem ao ativista Roberto Michel Silva de Holanda, reconhecido por sua atuação em defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conhecido como “Michel Holanda do Autismo”, ele receberá o diploma de Cidadão Biriguiense, conforme decreto legislativo de autoria do vereador Fermino Grosso (PP). A honraria destaca mais de uma década de trabalho voltado à inclusão, à conscientização e à garantia de direitos das pessoas com autismo no município.

Ao longo da trajetória, Michel esteve à frente de importantes iniciativas, como a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência por seis anos e a articulação para a criação do Centro de Diagnóstico e Tratamento do Autismo de Birigui, que atualmente atende mais de 120 crianças. Hoje, ele preside a Associação Amigos do Autista (AMA), com ações nas áreas de saúde, educação e inclusão social.