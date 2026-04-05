A Prefeitura de Birigui informou que a feira prevista para este domingo, no Parque do Povo, acontecerá normalmente, sem alterações na programação. A administração municipal reforçou que o evento está mantido e contará com medidas adicionais de segurança para garantir a tranquilidade dos visitantes.
Segundo o comunicado, equipes das forças de segurança que atuam no município estarão presentes de forma preventiva no local, com o objetivo de assegurar o bom andamento das atividades e oferecer maior proteção ao público.
A Prefeitura também alertou sobre a circulação de mensagens falsas em grupos de WhatsApp, que colocavam em dúvida a segurança no espaço. De acordo com o órgão, essas informações não são oficiais e não refletem a realidade, sendo importante que a população não compartilhe conteúdos sem verificação.
Por fim, a orientação é que, diante de qualquer dúvida ou situação suspeita, os moradores busquem informações em canais oficiais e acionem a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153.
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