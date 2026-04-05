A Prefeitura de Birigui informou que a feira prevista para este domingo, no Parque do Povo, acontecerá normalmente, sem alterações na programação. A administração municipal reforçou que o evento está mantido e contará com medidas adicionais de segurança para garantir a tranquilidade dos visitantes.

Segundo o comunicado, equipes das forças de segurança que atuam no município estarão presentes de forma preventiva no local, com o objetivo de assegurar o bom andamento das atividades e oferecer maior proteção ao público.

A Prefeitura também alertou sobre a circulação de mensagens falsas em grupos de WhatsApp, que colocavam em dúvida a segurança no espaço. De acordo com o órgão, essas informações não são oficiais e não refletem a realidade, sendo importante que a população não compartilhe conteúdos sem verificação.