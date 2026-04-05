Um homem foi preso na tarde deste sábado (4), em Birigui, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta em situação irregular no bairro Quemil. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar, que identificou o veículo circulando sem placa e sem retrovisores.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem, sendo atendidos prontamente pelo condutor. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao inspecionar a motocicleta, a equipe constatou sinais de adulteração, incluindo a supressão da numeração do chassi.

Após consulta aos sistemas policiais, foi possível identificar o veículo por meio do número do motor, sendo confirmado que se tratava de uma motocicleta furtada na cidade de Araçatuba.