Um homem foi preso na tarde deste sábado (4), em Birigui, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta em situação irregular no bairro Quemil. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar, que identificou o veículo circulando sem placa e sem retrovisores.
Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem, sendo atendidos prontamente pelo condutor. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao inspecionar a motocicleta, a equipe constatou sinais de adulteração, incluindo a supressão da numeração do chassi.
Após consulta aos sistemas policiais, foi possível identificar o veículo por meio do número do motor, sendo confirmado que se tratava de uma motocicleta furtada na cidade de Araçatuba.
Ao ser questionado, o indivíduo afirmou ter adquirido o veículo de um desconhecido pelo valor de R$ 900. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada, permanecendo o suspeito à disposição da Justiça.
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