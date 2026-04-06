Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (5), após tentar entrar com droga em uma unidade do Complexo Penal de Valparaíso.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a suspeita foi submetida ao escâner corporal durante o procedimento de revista, quando agentes identificaram uma imagem suspeita na região íntima.
Diante da situação, a visitante foi abordada e acabou confessando que escondia entorpecentes no próprio corpo. Ela admitiu que transportava invólucros contendo maconha introduzidos no ânus, com a intenção de levá-los para dentro da penitenciária.
Após os procedimentos, foram retirados quatro invólucros cilíndricos, embalados com fita emborrachada. Devido às condições sanitárias, as embalagens foram descartadas, mas o material foi devidamente analisado.
Ainda conforme o registro policial, a mulher afirmou que levaria a droga para dentro da unidade, mas não informou quem seria o destinatário. Ela também alegou que o companheiro, detento que seria visitado, não tinha participação no crime.
A suspeita foi encaminhada ao plantão policial, sem necessidade do uso de algemas, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial.
A substância apreendida foi enviada ao Instituto de Criminalística, que confirmou se tratar de maconha, totalizando aproximadamente 109 gramas.
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