Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (5), após tentar entrar com droga em uma unidade do Complexo Penal de Valparaíso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a suspeita foi submetida ao escâner corporal durante o procedimento de revista, quando agentes identificaram uma imagem suspeita na região íntima.

Diante da situação, a visitante foi abordada e acabou confessando que escondia entorpecentes no próprio corpo. Ela admitiu que transportava invólucros contendo maconha introduzidos no ânus, com a intenção de levá-los para dentro da penitenciária.