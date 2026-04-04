05 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Discussão por furto acaba em tentativa de homicídio em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Vítima foi atacada ao flagrar tentativa de furto em Guararapes
Vítima foi atacada ao flagrar tentativa de furto em Guararapes

Um homem foi preso por tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (3), em Guararapes, após um caso de agressão com arma branca registrado no bairro Jardim Acapulco.

De acordo com as informações, a vítima teria surpreendido o suspeito no momento em que ele tentava furtar objetos dentro de sua propriedade. Durante o confronto, houve uma discussão entre os dois, e o autor desferiu um golpe de faca na região abdominal da vítima.

Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito, que tentou escapar se escondendo em uma área de mata. Ele foi encontrado pouco tempo depois e encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em outra cidade para receber atendimento especializado.

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