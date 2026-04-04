Um homem foi preso por tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (3), em Guararapes, após um caso de agressão com arma branca registrado no bairro Jardim Acapulco.

De acordo com as informações, a vítima teria surpreendido o suspeito no momento em que ele tentava furtar objetos dentro de sua propriedade. Durante o confronto, houve uma discussão entre os dois, e o autor desferiu um golpe de faca na região abdominal da vítima.

Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito, que tentou escapar se escondendo em uma área de mata. Ele foi encontrado pouco tempo depois e encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.