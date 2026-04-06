A Prefeitura de Birigui abriu na última semana a consulta pública para definir as prioridades do orçamento municipal de 2027. A iniciativa permite que moradores participem diretamente das decisões sobre onde os recursos da cidade devem ser aplicados.

O formulário está disponível pela internet e pode ser preenchido até o dia 30 de julho. Cada participante pode escolher até duas prioridades em áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade, obras e meio ambiente.

As sugestões enviadas pela população serão analisadas pela administração municipal e poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária que será encaminhado à Câmara.