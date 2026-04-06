06 de abril de 2026
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PARTICIPAÇÃO POPULAR

População pode decidir onde Birigui vai investir em 2027

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Prefeitura de Birigui abriu na última semana a consulta pública para definir as prioridades do orçamento municipal de 2027. A iniciativa permite que moradores participem diretamente das decisões sobre onde os recursos da cidade devem ser aplicados.

O formulário está disponível pela internet e pode ser preenchido até o dia 30 de julho. Cada participante pode escolher até duas prioridades em áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade, obras e meio ambiente.

As sugestões enviadas pela população serão analisadas pela administração municipal e poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária que será encaminhado à Câmara.

O planejamento financeiro da cidade é baseado em três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que juntos definem metas, prioridades e a aplicação dos recursos públicos.

A consulta é considerada uma ferramenta importante de participação popular, permitindo que a população ajude a decidir investimentos que impactam diretamente o dia a dia em Birigui.

Acesse direto o formulário pelo o link: https://forms.gle/vVBWCHwVUnLwzqct8

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