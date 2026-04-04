Um adolescente de 16 anos perdeu a vida após se afogar em uma represa localizada em Nhandeara, a aproximadamente 45 km de Araçatuba, nesta sexta-feira (3). O jovem estava acompanhado de um amigo quando entrou na água para se refrescar, mas acabou enfrentando dificuldades para se manter na superfície.
De acordo com informações apuradas, após se afastar do colega, o adolescente começou a pedir ajuda. O amigo ainda tentou alcançá-lo, porém, antes que pudesse chegar até ele, a vítima submergiu e não voltou mais à superfície.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas no local. Após varredura subaquática, o corpo foi encontrado a cerca de quatro metros de profundidade e aproximadamente sete metros distante da margem. A equipe constatou o óbito ainda no local.
Na sequência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga para realização de exames. Até o fechamento da ocorrência, não havia liberação para velório, e a previsão é de sepultamento neste sábado. A identidade do adolescente não foi divulgada.
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