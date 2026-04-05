O Penapolense entrou em campo neste sábado (4) já classificado para a fase eliminatória da Série A4 do Campeonato Paulista e empatou em 0 a 0 com o Colorado Caieiras, no Estádio Carlos Ferracini, em Caieiras. Sem a necessidade de buscar resultado a qualquer custo, o time de Penápolis utilizou a partida para manter o ritmo e observar o elenco.
Vindo de uma goleada expressiva por 6 a 0 sobre o Araçatuba, o CAP adotou uma postura mais equilibrada, priorizando organização e controle do jogo. A partida teve poucas oportunidades claras de gol, com as duas equipes encontrando dificuldades para furar as defesas adversárias.
No primeiro tempo, o confronto foi marcado por um ritmo mais lento e poucas emoções. O time da casa chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado pela arbitragem. Já na etapa final, o cenário se manteve semelhante, com o Caieiras tentando pressionar, enquanto o Penapolense se defendia com segurança e administrava o resultado.
Com o empate, o adversário garantiu sua permanência na divisão, beneficiado por resultados paralelos. Já o Penapolense encerra a fase inicial com tranquilidade e volta suas atenções para o próximo desafio: as quartas de final, onde enfrentará o Taquaritinga.
Confira os confrontos das quartas de final
(1º lugar) Inter de Bebedouro x Lemense (8º)
(2º lugar ) São Caetano x Jacareí (7º)
(3º lugar) Penapolense x Taquaritinga (6º)
(4º lugar) Grêmio São-Carlense x Barretos (5º)
