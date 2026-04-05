Um caminhão transportando cerca de 60 mil litros de vinhaça tombou na madrugada deste domingo (5) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, provocando o vazamento de parte da carga em um córrego próximo à via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 4h, no sentido norte da rodovia. O motorista relatou que perdeu o controle do veículo possivelmente após uma falha mecânica. Com isso, o caminhão atravessou o canteiro central e acabou tombando. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

Com o impacto, a vinhaça, resíduo líquido resultante da produção de etanol, se espalhou pela pista e atingiu um curso d’água nas proximidades. Em grandes quantidades, esse tipo de material pode comprometer o equilíbrio ambiental, reduzindo o oxigênio na água e afetando a fauna aquática.