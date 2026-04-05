06 de abril de 2026
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SP-310 | RIO PRETO

Caminhão com 60 mil litros de vinhaça tomba e vaza em córrego

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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ARTESP
Carga de vinhaça atinge curso d’água após acidente na Washington Luís
Carga de vinhaça atinge curso d’água após acidente na Washington Luís

Um caminhão transportando cerca de 60 mil litros de vinhaça tombou na madrugada deste domingo (5) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, provocando o vazamento de parte da carga em um córrego próximo à via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 4h, no sentido norte da rodovia. O motorista relatou que perdeu o controle do veículo possivelmente após uma falha mecânica. Com isso, o caminhão atravessou o canteiro central e acabou tombando. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

Com o impacto, a vinhaça, resíduo líquido resultante da produção de etanol, se espalhou pela pista e atingiu um curso d’água nas proximidades. Em grandes quantidades, esse tipo de material pode comprometer o equilíbrio ambiental, reduzindo o oxigênio na água e afetando a fauna aquática.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia realizaram a aplicação de serragem para conter o líquido na pista, mas parte da substância já havia escoado até o córrego.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e acompanha a situação, realizando análises para monitorar possíveis impactos ambientais, como níveis de oxigênio e pH da água. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Defesa Civil também atuam na ocorrência.

Segundo a Cetesb, considerando as características do local e o histórico do córrego, o caso está sob controle no momento. A aplicação de eventuais medidas administrativas dependerá da conclusão do relatório técnico elaborado pelas equipes responsáveis.

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