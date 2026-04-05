Um homem foi preso na madrugada deste domingo (5), em Clementina, após um caso de tentativa de homicídio envolvendo o uso de arma branca. A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h05, após a entrada de um paciente no hospital da cidade com ferimento na região abdominal.
De acordo com a vítima, o ataque ocorreu após ela questionar o suspeito sobre um possível furto. O homem teria sido flagrado em atitude suspeita, sobre o muro de uma residência, momento em que reagiu desferindo um golpe de faca.
Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Paraná. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e indicou onde havia deixado a faca utilizada no crime.
Ainda conforme consulta aos sistemas policiais, o indivíduo possui histórico de passagens por furto e havia saído recentemente do sistema prisional.
Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelo crime de tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.
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