Um homem foi preso na madrugada deste domingo (5), em Clementina, após um caso de tentativa de homicídio envolvendo o uso de arma branca. A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h05, após a entrada de um paciente no hospital da cidade com ferimento na região abdominal.

De acordo com a vítima, o ataque ocorreu após ela questionar o suspeito sobre um possível furto. O homem teria sido flagrado em atitude suspeita, sobre o muro de uma residência, momento em que reagiu desferindo um golpe de faca.

Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Paraná. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e indicou onde havia deixado a faca utilizada no crime.