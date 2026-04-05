Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada deste domingo (5) após serem flagrados com uma motocicleta furtada na região de Guararapes. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de furto registrada na cidade de Valparaíso.
Durante as buscas, equipes localizaram um veículo com características semelhantes às informadas, transitando na contramão em uma estrada próxima ao canil municipal. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem, sendo constatado que a moto era ocupada por dois menores de idade.
Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, além de aparelhos celulares. Questionados, os adolescentes confessaram ter furtado a motocicleta em uma propriedade rural em Valparaíso. Segundo relato, eles aguardaram o responsável pelo local dormir para subtrair o veículo, que pertencia a um trabalhador envolvido na colheita de soja.
Os menores ainda informaram que utilizaram caminhos rurais entre cidades da região para tentar evitar a fiscalização policial após o crime.
Durante a ocorrência, o proprietário da motocicleta compareceu e reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade, relatando que percebeu o furto enquanto trabalhava e acionou a polícia.
Os responsáveis legais pelos adolescentes foram comunicados e acompanharam a apresentação da ocorrência. O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi registrado como ato infracional por furto. Após os procedimentos, os menores foram liberados aos responsáveis, e a motocicleta devolvida ao dono.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.