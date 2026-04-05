Tiranos são todos iguais! Santos são todos diferentes. Curioso, como o comportamento dos ditadores segue sempre o mesmo padrão. A estratégia é linear, ameaças, medos, intimidações! Investem no reino das trevas pelo simples e bom motivo de que, no escuro, rostos ficam indecifráveis, movimentações imperceptíveis. O mau se dá bem nas sombras. A escuridão esconde sujeiras. Contudo, por mais densa que seja, a noite não resiste ao mínimo facho de luz. A chama de um fósforo é suficiente para vencer a mais densa escuridão.

É a vitória da luz que se celebra na Páscoa. Tudo, na verdade, que se deu na vida de Jesus Cristo aconteceu em benefício do ser humano. Cabe à inteligência humana ler nas entrelinhas e aprender com os acenos aí transmitidos. A paixão e morte de Cristo representaram momentaneamente o sucesso das sombras, o triunfo do mal. Ao sair vitorioso do túmulo, Jesus Cristo restabelece a supremacia da luz sobre as trevas.

Na luz da ressurreição as pessoas se identificam, rostos ganham contornos próprios, destacando a riqueza das diferenças que existe entre os indivíduos. No escuro não há como distinguir feições. Na luz de Cristo, o crente emerge na riqueza de sua singularidade, com suas próprias capacitações e individualidades. Na luminosidade da ressurreição sai-se do anonimato. Configurado pela luminosidade da ressurreição, o crente se vê investido de um brilho próprio, habilitado a dissipar as trevas que ameaçam sua subsistência, como também a subsistência de seu entorno.