Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (3), em Auriflama, após uma ocorrência que envolveu disparo de arma de fogo, posse irregular de armamento e maus-tratos a animal. A ação teve início após a Polícia Militar ser acionada via COPOM para averiguar um disparo registrado no bairro Lambari.

No local, o solicitante informou ter ouvido o barulho do tiro e, logo depois, encontrou seu cachorro ferido em uma estrada vicinal, com sinais de ter sido atingido por disparo de arma de fogo.

Durante as buscas na região, os policiais localizaram um suspeito, que admitiu ter atirado contra o animal. Ele também revelou possuir uma arma em sua residência. Com apoio de outras equipes, os policiais se deslocaram até o imóvel, onde encontraram uma espingarda calibre .28, nove cápsulas já utilizadas e cerca de 20 esferas de chumbo.