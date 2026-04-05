Olhou aquilo tudo. Aquele ritual da rotina religiosa cultivada na repetição infinda. A fixação da crença, da fé pela renitente rotina programada. A igreja repleta. Missa de ramos. A celebração se fazia em rememoração à entrada de Cristo, montado num jumento, em Jerusalém. Daí se desencadeia todo o processo convencional do cristianismo católico da recapitulação do padecimento, morte e ressureição de Cristo. É a denominada Semana Santa, cujo ápice é a sexta-feira da paixão e o desfecho, a Páscoa pela ressureição.

A mulher estava semi-imobilizada, impedida de dirigir. Passara, então, a conduzi-la onde era necessário que ela fosse. Os rituais da Semana Santa a ela, imprescindíveis. Ia, pois, com ela. Ficava com ela. Há muito ele cortara o hábito de ir à missa. Claro, sob protesto veemente da mulher. Decisão assumida então ao considerar que não dava mais para fechar os olhos às severas contradições da “casa de Cristo” que, no dia a dia miúdo de seu funcionamento, fazia vistas grossas aos preceitos estabelecidos por Ele. Desvencilhar-se dos bens materiais e monetários excessivos às necessidades básicas; riqueza, suntuosidades, perjúrios, preconceitos.

Assim atesta sua cartilha, os evangelhos. Já demonstrava e pregava Ele em suas andanças e ações aos que os seguiram e o seguiriam por todos os séculos dos séculos. Era já extensivamente a todas essas coisas a metáfora tomai, comei e fazei isso em minha memória. E na ceia estabelecida como santa, tornara a fazê-lo. Era a reiteração da metáfora com que rubricara a repartição dos pães e peixes. Não dava mais para fazer de conta que nada disso o inquietava. Não dava. Não, não era nenhum santo. Mas aquilo era demais pra ele. Ficou sendo cristão à sua maneira.