Recentemente viralizou nas redes sociais a cena de uma criança, aparentemente entre 8 e 10 anos, em um intenso surto após ter o celular retirado pelos pais. O menino gritava, xingava e ameaçava enquanto quebrava objetos pela casa. O episódio foi filmado pelos próprios responsáveis, possivelmente com a intenção de mostrar a outras pessoas a realidade que enfrentavam ao aplicar um castigo envolvendo a retirada do aparelho.

A cena é ao mesmo tempo deprimente e assustadora. Deprimente porque revela um momento de grande fragilidade emocional da criança, exposta publicamente em uma situação de sofrimento. Assustadora porque a intensidade da crise chama atenção para um fenômeno cada vez mais discutido por especialistas: o impacto do uso excessivo de telas na saúde mental de crianças e adolescentes. Muitos profissionais relacionam comportamentos semelhantes ao que vem sendo chamado de burnout digital.

O burnout digital pode ser definido como um estado de exaustão mental, emocional e física provocado pelo uso excessivo e contínuo de tecnologias digitais, especialmente smartphones, redes sociais e jogos online. Diferente de um simples cansaço após horas diante de uma tela, trata-se de um quadro que pode envolver irritabilidade intensa, ansiedade, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, sensação constante de sobrecarga e incapacidade de se desconectar.