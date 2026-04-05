Quem declara guerra é filho do demônio, quem apoia é fdp. O menino da foto ia para a escola do Irã, mal sabia que sua escola ia ser bombardeada por Israel e morreria. Usei palavrão porque a guerra é mais feia ainda. A televisão anda mostrando uma guerra de aviões, não mostra as imagens de uma guerra no chão, com muitos prédios destruídos. Os corpos despedaçados não são mostrados. Tentam poupar os telespectadores de imagens chocantes. Quando fazem isso exercem uma função bélica. Beneditos os covardes, que se negam a matar seus irmãos.

LICENÇA PARA MALDADES

Tudo o que é proibido, penalizado, em tempo de paz é permitido em tempo de guerra. Até bombardear escolas. Guerra é um tempo em que pode tudo, comandado pelo demônio. Árvores e jardins são destruídos, florestas queimadas, cidades bombardeadas. É tempo de perdoar Barrabás e condenar Jesus Cristo. Em tempo de guerra, descobrimos que os seres humanos são maus por natureza.