Uma denúncia anônima foi decisiva para a prisão de um homem por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (31), em Buritama. A ocorrência foi registrada na Rua Cunha Bueno, no bairro Nossa Senhora do Livramento.

De acordo com a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de entorpecentes quando receberam informações de que um casal estaria comercializando drogas em uma residência da região. A movimentação intensa no local, principalmente durante a noite anterior, chamou a atenção de moradores.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram, ainda do lado de fora do imóvel, substâncias semelhantes a entorpecentes sobre um móvel, além de sinais de movimentação no interior da casa. Diante da situação, foi feita a abordagem.