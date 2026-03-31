Uma denúncia anônima foi decisiva para a prisão de um homem por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (31), em Buritama. A ocorrência foi registrada na Rua Cunha Bueno, no bairro Nossa Senhora do Livramento.
De acordo com a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de entorpecentes quando receberam informações de que um casal estaria comercializando drogas em uma residência da região. A movimentação intensa no local, principalmente durante a noite anterior, chamou a atenção de moradores.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram, ainda do lado de fora do imóvel, substâncias semelhantes a entorpecentes sobre um móvel, além de sinais de movimentação no interior da casa. Diante da situação, foi feita a abordagem.
No local, um homem e uma mulher foram encontrados. Durante a ação, segundo a PM, o suspeito confessou que realizava a venda de drogas. Em buscas no imóvel, os policiais apreenderam porções de crack e maconha, que somaram aproximadamente 54 gramas, além de uma balança digital, dois celulares e R$ 234,65 em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda segundo a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga, sem que houvesse resistência por parte do suspeito.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o delegado confirmou a prisão por tráfico de drogas. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça. A ação contou com apoio de outras equipes policiais.
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