A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) enfrenta mais um capítulo de sua crise e pode não entrar em campo na partida marcada para o próximo sábado (4), diante do Jabaquara, no Estádio Adhemar de Barros, pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, todos os jogadores do elenco deixaram o clube nos últimos dias, o que inviabiliza a participação da equipe no confronto. A debandada escancara o momento crítico vivido pela agremiação dentro e fora de campo.

A situação já era delicada desde a rodada anterior, quando a AEA sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Penapolense, em Penápolis, resultado que confirmou o rebaixamento da equipe para a chamada “Bezinha”, ocupando a última colocação na tabela.