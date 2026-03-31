Um homem de 39 anos foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (30), dentro de um estabelecimento comercial na Rua Antônio Pedrucci, no bairro Carazza, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.
A vítima, identificada como Clauber William Alves Rosa, estava sozinha no local e realizava a limpeza do comércio quando, segundo informações apuradas, caiu repentinamente. O proprietário do estabelecimento relatou que encontrou o homem já desacordado e tentou prestar socorro, mas não obteve sucesso.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem, a médica responsável constatou o óbito ainda no local.
Imagens do sistema de monitoramento foram entregues às autoridades e mostram os últimos momentos antes da queda, o que pode ajudar a esclarecer o ocorrido.
De acordo com o boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência, luta corporal ou presença de sangue no ambiente. A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte. A Polícia Civil prossegue com a investigação do caso.
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