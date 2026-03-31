31 de março de 2026
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MISTÉRIO

Morte repentina em comércio intriga polícia em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima caiu repentinamente enquanto trabalhava; caso é investigado pela Polícia Civil
Vítima caiu repentinamente enquanto trabalhava; caso é investigado pela Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (30), dentro de um estabelecimento comercial na Rua Antônio Pedrucci, no bairro Carazza, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A vítima, identificada como Clauber William Alves Rosa, estava sozinha no local e realizava a limpeza do comércio quando, segundo informações apuradas, caiu repentinamente. O proprietário do estabelecimento relatou que encontrou o homem já desacordado e tentou prestar socorro, mas não obteve sucesso.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem, a médica responsável constatou o óbito ainda no local.

Imagens do sistema de monitoramento foram entregues às autoridades e mostram os últimos momentos antes da queda, o que pode ajudar a esclarecer o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência, luta corporal ou presença de sangue no ambiente. A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte. A Polícia Civil prossegue com a investigação do caso.

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