Um homem de 39 anos foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (30), dentro de um estabelecimento comercial na Rua Antônio Pedrucci, no bairro Carazza, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

A vítima, identificada como Clauber William Alves Rosa, estava sozinha no local e realizava a limpeza do comércio quando, segundo informações apuradas, caiu repentinamente. O proprietário do estabelecimento relatou que encontrou o homem já desacordado e tentou prestar socorro, mas não obteve sucesso.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem, a médica responsável constatou o óbito ainda no local.