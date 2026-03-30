A Polícia Militar prendeu, na tarde de domingo (29), um homem suspeito de agredir a companheira e de manter drogas dentro da residência, no bairro Paraíso, em Araçatuba.

Segundo as informações divulgadas pela corporação, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao imóvel, os policiais fizeram contato com o morador, que relatou ter se envolvido em uma discussão com a mulher e admitiu a agressão.

A vítima já havia sido retirada do local por uma amiga e levada para atendimento médico em uma unidade de saúde.