A Polícia Militar prendeu, na tarde de domingo (29), um homem suspeito de agredir a companheira e de manter drogas dentro da residência, no bairro Paraíso, em Araçatuba.
Segundo as informações divulgadas pela corporação, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao imóvel, os policiais fizeram contato com o morador, que relatou ter se envolvido em uma discussão com a mulher e admitiu a agressão.
A vítima já havia sido retirada do local por uma amiga e levada para atendimento médico em uma unidade de saúde.
Durante a ocorrência, a mulher informou aos policiais que o agressor guardava entorpecentes dentro da casa. Com base na denúncia, os militares realizaram buscas no imóvel e encontraram porções de maconha armazenadas em recipientes, localizados dentro de um guarda-roupa.
Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba.
Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso à disposição da Justiça, devendo responder por violência doméstica, lesão corporal e tráfico de drogas.
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