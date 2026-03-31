A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o tempo deve passar por uma mudança gradual entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1º), com aumento da instabilidade em diversas regiões, incluindo a região Noroeste. A tendência é que as condições atmosféricas evoluam ao longo dos dias, elevando o risco de pancadas de chuva e outros fenômenos típicos do período.
Na segunda-feira (30), o sol ainda apareceu entre poucas nuvens, mantendo as temperaturas altas e a sensação de abafamento. No interior paulista, a umidade relativa do ar deve cair, exigindo atenção redobrada nos horários mais quentes. A partir da tarde, o calor combinado com a umidade favoreceu pancadas isoladas em diversas cidades.
Já nesta terça-feira (31), o cenário continua com calor e sensação de ar pesado. A aproximação de uma frente fria contribui para maior instabilidade, aumentando a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Em alguns pontos, especialmente no leste do estado, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, além de descargas elétricas e ventos.
Na quarta-feira (1º), a chegada da frente fria, somada ao calor e à umidade, deve organizar melhor as áreas de instabilidade. Com isso, a chuva tende a atingir áreas mais amplas, com risco de episódios fortes, rajadas de vento, trovoadas e eventual queda de granizo. Apesar de não haver previsão de acumulados generalizados, podem ocorrer impactos localizados.
A Defesa Civil orienta atenção especial em regiões suscetíveis a alagamentos e deslizamentos. A recomendação é acompanhar os avisos oficiais e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193
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