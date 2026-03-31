

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que o tempo deve passar por uma mudança gradual entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1º), com aumento da instabilidade em diversas regiões, incluindo a região Noroeste. A tendência é que as condições atmosféricas evoluam ao longo dos dias, elevando o risco de pancadas de chuva e outros fenômenos típicos do período.

Na segunda-feira (30), o sol ainda apareceu entre poucas nuvens, mantendo as temperaturas altas e a sensação de abafamento. No interior paulista, a umidade relativa do ar deve cair, exigindo atenção redobrada nos horários mais quentes. A partir da tarde, o calor combinado com a umidade favoreceu pancadas isoladas em diversas cidades.

Já nesta terça-feira (31), o cenário continua com calor e sensação de ar pesado. A aproximação de uma frente fria contribui para maior instabilidade, aumentando a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Em alguns pontos, especialmente no leste do estado, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, além de descargas elétricas e ventos.