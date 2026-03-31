31 de março de 2026
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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após ultrapassagem proibida em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motociclista sem habilitação fica ferido após colisão em cruzamento da cidade.
Motociclista sem habilitação fica ferido após colisão em cruzamento da cidade.

Uma ultrapassagem em local proibido terminou em acidente e deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira (31), em Birigui. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Tupi e Dona Rosa e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta. O motorista do automóvel aguardava na sinalização de parada obrigatória da Rua Dona Rosa e, ao iniciar conversão à esquerda para acessar a Rua Tupi, foi atingido pela moto.

Segundo apurado no local, o motociclista fazia uma ultrapassagem irregular, em faixa dupla contínua, quando colidiu contra a lateral dianteira esquerda do veículo. Com a força do impacto, ele foi arremessado ao solo.

Apesar da batida, o motociclista teve ferimentos leves, com escoriações no rosto e nas mãos, e foi socorrido por uma equipe de resgate. O condutor do carro não se feriu.

Durante a ocorrência, os policiais constataram irregularidades envolvendo o motociclista. Ele não possuía habilitação, e também houve registro de permissão de direção a pessoa não habilitada. A motocicleta foi liberada a um condutor regularizado.

A perícia técnica foi dispensada e, após o registro da ocorrência, as partes foram orientadas e liberadas.

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