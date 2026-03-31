Uma ultrapassagem em local proibido terminou em acidente e deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira (31), em Birigui. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Tupi e Dona Rosa e mobilizou equipes de resgate.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta. O motorista do automóvel aguardava na sinalização de parada obrigatória da Rua Dona Rosa e, ao iniciar conversão à esquerda para acessar a Rua Tupi, foi atingido pela moto.
Segundo apurado no local, o motociclista fazia uma ultrapassagem irregular, em faixa dupla contínua, quando colidiu contra a lateral dianteira esquerda do veículo. Com a força do impacto, ele foi arremessado ao solo.
Apesar da batida, o motociclista teve ferimentos leves, com escoriações no rosto e nas mãos, e foi socorrido por uma equipe de resgate. O condutor do carro não se feriu.
Durante a ocorrência, os policiais constataram irregularidades envolvendo o motociclista. Ele não possuía habilitação, e também houve registro de permissão de direção a pessoa não habilitada. A motocicleta foi liberada a um condutor regularizado.
A perícia técnica foi dispensada e, após o registro da ocorrência, as partes foram orientadas e liberadas.
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