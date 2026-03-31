A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Birigui fechou o ano de 2025 com um total de 1.477 atendimentos registrados, evidenciando a alta procura da população por canais oficiais de comunicação com o poder público.
Do total de manifestações, 1.171 (79,29%) foram registradas pelo sistema oficial, com identificação ou de forma sigilosa. Outras 306 (20,71%) foram feitas de maneira anônima, principalmente por e-mail.
Atualmente, o município oferece diversos canais de atendimento à população, incluindo portal online, telefone, e-mail e atendimento presencial. Em 2026, um novo canal foi incorporado: o atendimento via WhatsApp, ampliando o acesso e facilitando o contato direto dos munícipes.
Os dados revelam que a maior parte das demandas está concentrada na Secretaria de Serviços Públicos, responsável por 30% das manifestações, seguida pela Secretaria de Obras, com 27%. Meio Ambiente, Tributação e Educação também aparecem entre os setores mais acionados.
Entre os principais problemas relatados pela população estão limpeza de terrenos e áreas abandonadas, coleta de lixo e entulhos, iluminação pública, manutenção de vias e questões relacionadas a tributos e fiscalização.
As reclamações lideram o ranking das manifestações, representando pouco mais de 30% do total. Em seguida, aparecem solicitações de serviços, denúncias e pedidos de informação. Sugestões e elogios correspondem a uma parcela menor dos registros.
Segundo o levantamento, apenas uma pequena parte das demandas foi resolvida diretamente pela Ouvidoria, enquanto outras foram encaminhadas às secretarias responsáveis. Também houve registros considerados improcedentes após análise.
A administração municipal destaca que a Ouvidoria é um instrumento essencial para garantir transparência, participação popular e melhoria contínua dos serviços públicos, funcionando como ponte entre a população e a Prefeitura.
Vale ressaltar que as demandas relacionadas à área da Saúde não estão incluídas neste balanço, já que a secretaria possui uma ouvidoria própria para atendimento específico ao setor.
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