Um caso grave de violência doméstica terminou com um homem preso na noite de sábado (28), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa a facadas durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que a mulher havia sido atingida por golpes de faca desferidos pelo companheiro.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada às pressas para a Santa Casa, onde permanece internada em estado grave.