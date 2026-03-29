Um caso grave de violência doméstica terminou com um homem preso na noite de sábado (28), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Ele é acusado de tentar matar a própria esposa a facadas durante uma discussão.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que a mulher havia sido atingida por golpes de faca desferidos pelo companheiro.
A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada às pressas para a Santa Casa, onde permanece internada em estado grave.
Após o ataque, o próprio suspeito ligou para o telefone de emergência e aguardou a chegada dos policiais, se entregando sem oferecer resistência. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão ratificada.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.
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