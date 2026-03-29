O metalúrgico Valmir Rocha de Melo, de 48 anos, morreu na madrugada deste domingo (29) após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito em Araçatuba.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o boletim de ocorrência comunicando o óbito foi formalizado pela filha da vítima, uma jovem de 19 anos. Ela relatou que o pai estava internado desde o sábado (28), quando se envolveu no acidente, mas a comunicação oficial às autoridades ocorreu apenas na manhã de domingo.

O acidente teria acontecido por volta das 9h30, na Rua dos Buritis, no bairro Hilda Mandarino. Após a colisão, Valmir foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado em estado grave para a Santa Casa do município.