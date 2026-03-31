A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de Birigui fechou o ano de 2025 com um total de 1.477 atendimentos registrados, evidenciando a alta procura da população por canais oficiais de comunicação com o poder público.

Do total de manifestações, 1.171 (79,29%) foram registradas pelo sistema oficial, com identificação ou de forma sigilosa. Outras 306 (20,71%) foram feitas de maneira anônima, principalmente por e-mail.

Atualmente, o município oferece diversos canais de atendimento à população, incluindo portal online, telefone, e-mail e atendimento presencial. Em 2026, um novo canal foi incorporado: o atendimento via WhatsApp, ampliando o acesso e facilitando o contato direto dos munícipes.