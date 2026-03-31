31 de março de 2026
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TREINAMENTO

GCM de Birigui faz treinamento inédito de pilotagem na Honda

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui
Curso realizado em Indaiatuba capacitou guardas municipais para condução de motocicletas em situações urbanas, técnicas e terrenos irregulares
Curso realizado em Indaiatuba capacitou guardas municipais para condução de motocicletas em situações urbanas, técnicas e terrenos irregulares

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui participou, entre os dias 24 e 26 de março, de um curso especializado de pilotagem e condução de motocicletas no Centro de Treinamento da Honda, em Indaiatuba (SP).

Segundo informações divulgadas pela administração municipal, esta foi a primeira vez que integrantes da corporação participaram da capacitação, voltada ao aperfeiçoamento da condução de motos utilizadas no patrulhamento.

O treinamento foi dividido em três etapas: módulo fundamental, com foco em equilíbrio e base de pilotagem; módulo avançado, voltado a técnicas de condução e manobras; e módulo off-road, direcionado à pilotagem em terrenos irregulares e condições adversas.

A capacitação integra a agenda de treinamentos da Secretaria Municipal de Segurança Pública. De acordo com a prefeitura, a GCM já participou de nove instruções técnicas ao longo de 2025.

Quatro agentes representaram a corporação no curso: GM Jardim, GM Valareto, GM Machado e GM Soares. A expectativa é de que o conteúdo aprendido seja incorporado às atividades operacionais da guarda no município.

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