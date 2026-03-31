A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui participou, entre os dias 24 e 26 de março, de um curso especializado de pilotagem e condução de motocicletas no Centro de Treinamento da Honda, em Indaiatuba (SP).

Segundo informações divulgadas pela administração municipal, esta foi a primeira vez que integrantes da corporação participaram da capacitação, voltada ao aperfeiçoamento da condução de motos utilizadas no patrulhamento.

O treinamento foi dividido em três etapas: módulo fundamental, com foco em equilíbrio e base de pilotagem; módulo avançado, voltado a técnicas de condução e manobras; e módulo off-road, direcionado à pilotagem em terrenos irregulares e condições adversas.