Um acidente envolvendo 13 veículos provocou um grande congestionamento na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, na tarde desta segunda-feira (30). Um motociclista registrou imagens do trânsito parado e dos veículos danificados após a colisão.

De acordo com a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), uma das faixas no sentido Mirassol-Rio Preto foi bloqueada por volta das 14h. O reflexo foi um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros, entre os quilômetros 445 e 450 da rodovia.

Informações apuradas indicam que um caminhão carregado com adubo, que trafegava na direção Parisi-Monte Azul Paulista, pode ter apresentado falha nos freios, ocasionando a sequência de batidas entre os veículos. O engavetamento resultou na interdição da pista Sul no trecho do acidente.